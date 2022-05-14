AFAD aracıyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ait arazi aracıyla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

R.D. yönetimindeki 31 HA 270 plakalı AFAD'a ait araç ile Ahmet Kırar'ın kullandığı 31 RT 962 plakalı motosiklet, Kumlu yolu kavşağında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Kırar ve arkasındaki Nejat Bahtiyar yaralandı. Durumları ağır olan yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine yönlendirilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

R.D. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.