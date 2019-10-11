Son Dakika Haberleri: Hatay'da, AFAD koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Hatay'da, AFAD koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Hatay'da, AFAD koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

27 dakika önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, "İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Hatay'da, AFAD koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, "İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Vali Doğan, AFAD Yönetim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için, 10 Temmuz 2019'da İçişleri Bakanlığı tarafından, "2019 Afetlere Hazırlık Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

"Afetlere Hazır Ol" çağrısının yapılacağı bu programla, 12 ayda 12 temayı kapsayan, çok sayıda faaliyet ve etkinliğin gerçekleştirilmesinin planlandığını aktaran Doğan, "Afetlere hazırlık yılı, toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek için atılmış önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Doğan, bu kapsamda ilde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra AFAD İl Müdürü Ömer Akbaş, konuyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Rahmi Doğan, Hatay, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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