Hatay'da "Ağımı Örüyorum Hayata Tutunuyorum" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Ağımı Örüyorum Hayata Tutunuyorum" projesinin tanıtımı yapıldı.

Gönülden Gönüle Damlayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürüten projenin tanıtımı dernek binasında düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Ahmet Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, proje sayesinde ilçe genelindeki dezavantajlı kadınlara meslek edindirme kursu verileceğini söyledi.

Projenin 13 Eylül'de başlayacağını 20 kişinin kurstan faydalanacağını ifade eden Özel, "Proje kapsamında dezavantajlı kadın kursiyerlerin balık ağı örmesi, tamiratı ve hamak örmesi eğitimleri verilecek. Eğitim sonrası kadın kursiyerler kendi mesleğini eline alarak hayatını idame etme fırsatı yakalayarak aile bütçelerine de katkı sağlayacaklar. Projemize Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi ve Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü destek olacaklar." dedi.

Tanıtım toplantısına, Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Altunbaş, Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem de katıldı.