Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı - Son Dakika
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Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı

26.02.2023 12:22

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay adeta hayalet şehre dönerken, hasarlı binalardan geriye "kiralık" ya da "satılık" ilanları kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika ara ile Hatay'da yaşanan iki deprem sonrası hasar gören binalara giriş yasaklandı; kent adeta hayalet şehre döndü.

Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı

EMNİYET GÜÇLERİ ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Yasağa ve tehlikeye aldırmayan bazı depremzedelerin ise binalara girip, eşya almaya çalıştığı görüldü. Emniyet güçleri, bina önlerinde nöbet tutarak depremzedelere engel olmaya çalıştı.

Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı

GERİYE SADECE YAZILAR KALDI

Hayalet kente dönen Hatay'da depremzedeler ya şehir dışına ya da ekiplerce çadır ve konteynerlere yerleşti. Kent merkezindeki hasarlı ya da ağır hasarlı binalardan geriye ise 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı.

Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı

AĞIR HASAR ALDI

'Kiralık ofis' yazılan bir dairenin depremde ağır hasar aldığı dikkati çekti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Hakim ATMACA: Nasıl bi insanlık bu yıkılıcak binaya kiralık satılık ilanı yanlış bi davranış altında kalmadığınıza şükredin yazık Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı - Son Dakika
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