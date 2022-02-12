HATAY'DA AĞLAR DENİZANASIYLA DOLDU; ÜNİVERSİTEDEN DOKUNMAMA UYARISI GELDİ - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ açıklarında balıkçıların ağlarına neredeyse balıktan çok denizanası takıldı. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, Mart ayında ortaya çıkan denizanalaranın erken görülmesiyle ilgili üniversite olarak inceleme başlattıklarını belirtip, Denizanaları zehirli olduğu için dokunulmaması gerekiyor dedi.

Samandağ açıklarında onlarca balıkçı, önceki gün avlanmak için gırgır teknelerle denize açıldı. Avlanma alanlarına teknelerini çeken balıkçıların serdikleri ağlara neredeyse balıktan çok denizanası takıldı. Farklı bölgelerde ağ bırakan balıkçılar, yine aynı manzarayla karşılaştı. Balıkçılar denizanalarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

'AKINTIYA KAPILIRLARSA KIYIDA GÖRÜLEBİLİR'

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, giriş ve çıkış olmak üzere iki akıntı sisteminin olmasından dolayı İskenderun Körfezi'nde denizanalarının akıntıya kapılmaları durumunda kıyılarda da görülebileceğini belirtti. Prof. Dr. Özcan, belirli dönemlerde denizanalarının sayıca fazla gözlendiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Özcan, Mart ayında ortaya çıkan denizanalaranın erken görülmesiyle ilgili üniversite olarak inceleme başlattıklarını belirterken, Görülen rhopilema nomadica (göçmen denizanası) türü. Havaların ısınması ile birlikte denizin suyu da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Özellikle açıklarda Samandağ bölgesinde balıkçılık faaliyetleri yürüten balıkçılarımız karşılaştı. İstilacı olan egzotik deniz anası türümüz rhopilema nomadica yoğun bir popülasyon oluşturduğu görmekteyiz. Özellikle gırgır avcılığında 35 kulacın üzerindeki derinliklerde görüldü. Yoğunlaştı net bir şekilde görebilmekteyiz dedi.

'DOKUNMASINLAR'

Denizanalasının daha önce bu tarihlerde Mısır, İsrail ve Lübnan'da görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Özca, Bizim buralara gelmeleri 2 haftayı buluyordu. Mart ayının başında görüyorduk. Çok erken bir dönemde kıyılarımıza görmeye başladık. Eğer akıntıya kapılırlarsa körfez içine de girebilir. Kıyılarımıza da görülebilme ihtimali var. Bir tehlike veya tehdit söz konusu değil ama akıntıyla birlikte körfezin içerisine girip kıyılarda görülmesi durumunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Zehirli olduğu için dokunmasınlar, ellemesinler üniversitemize ve yetkili kurumlara gördüklerinde haber vermelerini istiyoruz diye konuştu.