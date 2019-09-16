HATAY'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

HATAY'da Ahilik Haftası etkinlikleri, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin(HESOB) Atatürk Anıtına çelen sunması ile başladı. Törenlerde daha sonra esnaf odaları temsilcileri, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Burada konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esnaflıktaki en büyük husus alın teridir. Helalinden kazanıp, helalinden çocuklarını rızıklandırmaktır. Bizde bu inançla esnaflarımıza hayırlı işler diliyoruzö dedi. Gerçekleştirilen ziyaretin sonunda HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz Vali Rahmi Doğan'a Ahilik kaftanı hediye etti. Valilik ziyaretinin ardından Antakya Uzun Çarşı'da tarihi Kurşunlu Han'da devam etkinliklerde protokol konuşmaları gerçekleştirilerek yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı olanlara plaket takdim edildi.

AHİLİK KARDEŞLİKTİR

Ahilik haftası kutlama programlarına ev sahipliği yapan HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz ise 'Ahilik kardeşlik, dostluk, düzgün ahlak; Ahilik mesleğin terbiyesinde kurallara uymak yani özü kardeşlik, birlik beraberlik ve düzgün insan demektirö dedi.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından yılın ahisi olarak seçilen otomobil tamircisi İmadettin Hayzaran'a ahilik kaftanı giydirilerek çeyrek altın, yılın kalfası Mustafa Onur İşlek ve yılın çırağı Mehmet Mıdık'a plaket verildi.