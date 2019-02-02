Hatay'da Ahşap İşleme Atölyelerinde Yangın

Hatay'da bir ahşap işleme atölyesinde çıkıp yayılan yangında 4 iş yerinde hasar meydana geldi.

Hatay'da bir ahşap işleme atölyesinde çıkıp yayılan yangında 4 iş yerinde hasar meydana geldi.



Antakya Küçük Sanayi Sitesi 12. Cadde'deki bir ahşap işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler büyüyerek yan tarafında bulunan diğer 3 ahşap işleme atölyesine de sıçradı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, atölyelerdeki yangına müdahale etti.





İşletmelerde hasara neden olan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.



Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı.

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