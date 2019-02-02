Hatay'da Ahşap İşleme Atölyelerinde Yangın
40 dakika önce
Hatay'da bir ahşap işleme atölyesinde çıkıp yayılan yangında 4 iş yerinde hasar meydana geldi.
Hatay'da bir ahşap işleme atölyesinde çıkıp yayılan yangında 4 iş yerinde hasar meydana geldi.
Antakya Küçük Sanayi Sitesi 12. Cadde'deki bir ahşap işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler büyüyerek yan tarafında bulunan diğer 3 ahşap işleme atölyesine de sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, atölyelerdeki yangına müdahale etti.
İşletmelerde hasara neden olan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:43 Kaynak: AA
Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor
Ateizm Derneği, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Destek Verdi
İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı
Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti