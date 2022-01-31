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Hatay'da aile sağlığı merkezinden bahçe korkuluğu çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Hatay'da aile sağlığı merkezinden bahçe korkuluğu çalan 2 kişi yakalandı

31.01.2022 19:00
Hatay'da aile sağlığı merkezinden bahçe korkuluğu çalan 2 kişi yakalandı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir aile sağlığı merkezinin bahçesinin demir korkuluklarını çalan iki şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir aile sağlığı merkezinin bahçesinin demir korkuluklarını çalan iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 2 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesini çevreleyen demir korkulukların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.A ile Ş.A. gözaltına alındı.

Polis merkezden çalındığı belirlenen 11 parça demir korkuluğa el koydu.

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Emniyet Müdürlüğü, Payas, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da aile sağlığı merkezinden bahçe korkuluğu çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da aile sağlığı merkezinden bahçe korkuluğu çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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