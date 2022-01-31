Hatay'ın Payas ilçesinde bir aile sağlığı merkezinin bahçesinin demir korkuluklarını çalan iki şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 2 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesini çevreleyen demir korkulukların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan incelemede hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.A ile Ş.A. gözaltına alındı.
Polis merkezden çalındığı belirlenen 11 parça demir korkuluğa el koydu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da aile sağlığı merkezinden bahçe korkuluğu çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika