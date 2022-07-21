Hatay'da aileler arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da aileler arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

21.07.2022 18:00
Hatay'da aileler arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alakuzu Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile arasında dün gece tartışma çıktı.

Bugün yeniden bir araya gelen taraflar arasında devam eden tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan Murat C. (48), kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hatay, Güncel, Son Dakika

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