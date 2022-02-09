Üye Girişi
Samandağ'da Akdeniz foku görüldü - Son Dakika

Samandağ'da Akdeniz foku görüldü

09.02.2022 20:07

Hatay'ın Samandağ ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüntülendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüntülendi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, yazılı açıklamasında, görülen fokun "Akdeniz Keşiş foku" türü olduğunu belirtti.

Türün, nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu aktaran Öğünç, şunları kaydetti:

"Akdeniz foklarının halen sahillerimizde görülmesi ülkemiz biyolojik çeşitliliği açısından büyük önem arz etmektedir. Akdeniz foklarının ülkemizde popülasyonlarının devamlılığının sağlanması için özellikle yaşam alanlarının tahribinin önüne geçilmeli ve koruma çalışmaları yapılmalıdır. Akdeniz foklarının yuvaları, evleri kıyı mağaralarıdır. Türün üreme başarısını artırmak ve onlara evlerinde rahatsızlık vermemek için mağaralarına girilmemesi ve dalınmaması gerektiğini kuvvetle hatırlatıyoruz."

Öğünç, görüntüyü cep telefonuyla çeken özel güvenlik görevlisi Ömer Bekçi'ye de teşekkür etti.

Samandağ'da Akdeniz foku görüldü
Samandağ'da Akdeniz foku görüldü
Samandağ'da Akdeniz foku görüldü

YORUMLAR
500

Samandağ, Akdeniz, Hatay, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samandağ'da Akdeniz foku görüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:29 Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi! İşte yeni fiyatı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
20:24 İstanbul'da polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada 1 kadın yaşamını yitirdi! O anlar kameralarda
19:50 Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti
19:39 Tunç Soyer'den sonra Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı! Tutar bir hayli fazla
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
19:21 Pembe saçlarını unutun! Ebrar Karakurt'un değişimi takipçilerinden tam puan aldı
19:11 Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı: Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti
18:58 Alevilere hakaretler yağdıran Yakup Tilki'ye AK Parti'den tepkiler arka arkaya geldi
18:57 Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 20:49:01. #1.13#
SON DAKİKA: Samandağ'da Akdeniz foku görüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement