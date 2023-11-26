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Hatay'da akılalmaz kaza: Kaza sonrası kamyoneti görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Hatay'da akılalmaz kaza: Kaza sonrası kamyoneti görenler gözlerine inanamadı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kaza sonrası kamyonet, ilginç bir şekilde ters dönerek dik durdu. Kaza sonucunda yaralanan olmazken, kamyonet iş makinası yardımıyla tekrar düzeltildi.

26.11.2023 - 13:00,
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Hatay'da akılalmaz kaza: Kaza sonrası kamyoneti görenler gözlerine inanamadı

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kaza sonrası kamyonet, ilginç bir şekilde ters dönerek dik durdu.

Kaza, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.P. idaresindeki FORD marka 31 AAZ 160 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ters döndü. Ters dönen kamyonetin dik durması ilginç bir görüntü oluşturdu. Görenleri şaşırtan kazada yaralanan olmadı. Dik duran kamyonet, iş makinası yardımıyla çevrildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da akılalmaz kaza: Kaza sonrası kamyoneti görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da akılalmaz kaza: Kaza sonrası kamyoneti görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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