Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çevlik sahilinde denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 kişinin belediyeye bağlı cankurtaranlar tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.