Hatay'da Akrabaları Tarafından Öldürülen Kadının Cesedi Bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde akrabaları tarafından başı briketle ezilerek öldürülen ve dereye atılan kadının cesedi polis ekiplerince bulundu. Cinayeti itiraf eden karı kocanın emniyetteki işlemleri sürüyor.

YEĞENİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Kırıkhan ilçesinde yaşayan ve Hassa ilçesine yeğenini ziyarete giden 68 yaşındaki Nahide Şimşek'ten haber alamayan yakınları, durumu kolluk kuvvetine bildirdi. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine yaşlı kadını bulmak üzere Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

KARI KOCA, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu olayla ilgisi olduğu düşünülen Ç.Ü ve H.Ü. isimli karı koca gözaltına alındı. Gözaltına alınan karı ve koca polis ekiplerinin çalışması sonrası cinayeti itiraf etti.

KAFASINA BRİKETLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Yaşadıkları çadırda ve çevrede yapılan incelemeler sonrası kadının eşyalarına rastlanıldı. Erkek şahsın ifadesinde yaşlı kadını, yaşadıkları çadırın önünde kafasına briketle vurarak öldürdüğünü ve arından cesedi çuvalla sarıp dereye attığını itiraf etmesi üzerine; yaşlı kadının cesedi polis ekipleri tarafından dere bölgesinde bulundu.

SEBEBİ MİRAS

Erkek şahsın ifadesinde yaşlı kadını miras yüzünden başını taşla ezerek öldürdüğü ve çuvalla sararak el arabasıyla dereye taşıdığı öğrenildi. Cesedi bulunan kayıp kadının cansız bedeni incelenmek üzere morga kaldırıldı. Olayın faili karı kocanınsa emniyetteki işlemleri sürüyor.