Alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi

15.07.2022 17:20

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisküvi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisküvi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mert Evler mevkisinde seyir halindeki bisküvi yüklü 70 AAY 923 plakalı tırın dorsesi, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Tırın dorsesinin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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