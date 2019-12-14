Hatay'da alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hatay'da alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir alışveriş merkezi içerisindeki kafede çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir alışveriş merkezi içerisindeki kafede çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Alpay Uzuner'e ait kafeye gelen Abidin K. ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Alpay Uzuner, İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özel bir hastanede tedavisi süren Abidin K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan emniyet güçleri kavgaya müdahil olduklarını belirledikleri Veysel K, Can E. ve Furkan Y'yi gözaltına aldı.

Hatay'da alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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