Hatay'da alkollü taksici ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Hatay'da alkollü direksiyon başına geçen taksi sürücüsü, önce aydınlatma direğine, sonra da kaldırımda oturan bir kişiye çarptı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Şehit Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkollü olan Osman İ. (56), kullandığı 31 T 6030 plakalı taksinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce bir aydınlatma direğine, ardından kaldırımda oturan Hakan K.'ye (43) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü sürücü Osman İ. ile Hakan Y.'yı Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Trafiğe kapanan yol aydınlatma direğinin ve taksinin kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. - HATAY