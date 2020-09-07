Hatay'da altın sikke ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 adet altın sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri bir motosikletteki kişilerden şüphelendi. Durdurulan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Bizans veya Roma dönemine ait 2 adet altın sikke ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler A.B. ve M. E. KOM Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken haklarında adli işlem başlatıldı. - HATAY