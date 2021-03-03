Hatay'da "Altınözü'nde Yaşam" adlı fotoğraf yarışması yapılacak - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde "Altınözü'nde Yaşam" adlı fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından düzenlenecek yarışmada ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amaçlanıyor.

Dereceye girenlere para ödüllerinin verileceği yarışmada ilçe sınırlarında çekilen fotoğraflar değerlendirilecek.

Yarışmaya 25-28 Mart'ta başvuru yapılabilecek.