"Altınözü'nde yaşam" temalı fotoğraf maratonu başladı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen "Altınözü'nde yaşam" temalı fotoğraf maratonu, Türkiye'nin birçok kentinden gelen fotoğraf sanatçılarının katılımıyla başladı.

Sanatçılara ücretsiz konaklama ve yemek gibi hizmetlerin sunulduğu fotoğraf maratonu, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğraf sanatıyla bütünleştirmeyi hedefliyor.

Jüri üyesi Mehmet Aslan, Altınözü'nü turizm destinasyonu haline getirmek için kaymakamlık ve belediyenin iş birliğiyle bu yarışmayı düzenlediklerini ifade ederek, "Altınözü'nde 2018'de düzenlediğimiz 'Altınözü zeytini' temalı foto safarisinden sonra ilçemizin tanıtılması için 2021 yılında tekrar bir foto maraton düzenledik. Yarışmamız 25-28 Mart tarihleri arasında olacak." dedi.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan fotoğraf sanatçısı Ömer Şahin de Altınözü'ne 2. kez geldiğini ve her gelişinde ayrı bir güzelliğini keşfettiğini belirterek, "Altınözü'nü çok seviyorum, çok beğeniyorum. Kültürünü, yemeklerini, zeytini ve zeytinyağını. Dolayısıyla mevsimin en güzel zamanında böyle bir organizasyon olduğu için tekrar gelmek ve bölgeyi fotoğraflamak istedim. Bu tür yarışmalar, il ve ilçeler için mükemmel bir tanıtım oluyor. Altınözü'ne de bu amaçla geldik." diye konuştu.