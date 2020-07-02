Hatay'da altyapısı tamamlanan bölgeler asfalt yola kavuşuyor - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgeleri asfalt yollarla buluşturuyor.



Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi Şehit Ali Türkmen Caddesi'nde bin 300 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki yolda beton asfalt serimine başladı.



Ayrıca Yunus Emre Caddesi'nde 630 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki yolda da beton asfalt serimine başlandı.



Eski hali bozulmuş, stabilize ve parke olan yollarda genişletme ve zemin iyileştirme çalışmasının ardından beton asfalt serimine başladıklarını belirten yetkililer, asfalt seriminin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. - HATAY