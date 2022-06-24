Hatay'da Amanoslar kırsalında tuzaklanmış patlayıcı imha edildi - Son Dakika
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Hatay'da Amanoslar kırsalında tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

24.06.2022 12:43
Hatay'da Amanoslar kırsalında tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

Hatay'ın Payas ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda geçmiş yıllarda sığınak içerisine gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hatay'ın Payas ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda geçmiş yıllarda sığınak içerisine gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK-KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen Eren Abluka -12 Şehit Jandarma Er Hacı Bestami Gürz (Amanoslar) operasyonu çerçevesinde 2 adet sığınak ve 1 adet depo tespit edildi.

Operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde geçmiş yıllarda araziye gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış 20 kilo EYP ile "A4" patlayıcı ve elektrikli kabloya bağlı 2 adet fünye ile depo içerisinde çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken tespit edilen EYP ile diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. - HATAY

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Amanoslar kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depo bulundu Amanoslar kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depo bulundu Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Amanoslar kırsalında tuzaklanmış patlayıcı imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Amanoslar kırsalında tuzaklanmış patlayıcı imha edildi - Son Dakika
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