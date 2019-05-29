Son Dakika Haberleri: Hatay'da ambulans teslim töreni yapıldı
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Hatay'da ambulans teslim töreni yapıldı

2 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay'a tahsis edilen 5 adet tam donanımlı ambulansın teslimi düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Hatay'da ambulans teslim töreni yapıldı, System.String[]
Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay'a tahsis edilen 5 adet tam donanımlı ambulansın teslimi düzenlenen törenle gerçekleştirildi.İl Sağık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Sağlık Müdür Vekili Ümit Mutlu Tiryaki, törende yaptığı konuşmada, hastane öncesi acil sağlık sisteminin sahada sunumunu sağlayan ambulans hizmetlerinin her geçen gün geliştirildiği ve yenilendiğini belirtti.
2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş ve geçen yıl başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın Hatay sınır hattı boyunca yönetilmesi ve Suriyeli vatandaşların kentte misafir edilmeleri sebebiyle ambulans ihtiyacının arttığını dile getiren Tiryaki, artan ihtiyacın karşılanabilmesi amacıyla yıl başında tahsis edilen 6 ambulansa ek olarak 5 adet ambulansın da Hatay'a gönderildiğini aktardı.
Tiryaki, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"İlimizde 3 adet 4 sedyeli ambulans, 1 adet obez ambulansı, 1 adet arazi tipi ambulans, 2 adet motorize ambulans ve filomuza bugün eklenenlerle birlikte 79 Acil Yardım Ambulansı ile toplamda 86 ambulans bulunmaktadır. 57 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile ilin her köşesine hizmet veren ambulanslarımız kentsel vakalara yüzde 93,3 oranında 10 dakikada, kırsal vakalarda yüzde 96,9 oranında 30 dakika da ulaşmaktadır. Yeni gelen ambulanslarımız mevcut bulunan ambulansların yıpranma durumlarına göre İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Antakya, İskenderun, Samandağ, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde bulunan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına dağıtılması planlanmaktadır."
Tören sonunda Hatay Vali yardımcısı Erol Özkan, ambulansların teslimini gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:07 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı, Hatay, Güncel
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