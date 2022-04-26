Son dakika... Ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada biri sağlık çalışanı 2 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Ç. idaresindeki hasta nakili yapan ambulans, Alsancak Mahallesi Kumlu yol kavşağında Reşit Sağlam'ın (56) kullandığı 31 NB 878 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sağlam'a ilk müdahaleyi, kazaya karışan ambulanstaki sağlık çalışanları yaptı.

Sağlam, olay yerine çağrılan ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralanan sağlık çalışanının tedavisi de meslektaşları tarafından yapıldı.

Ambulansta bulunan ve kazadan etkilenmeyen bebek hasta da olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.