Hatay'da Amik Ovası'nda hortum çıktı - Son Dakika

Hatay'da Amik Ovası'nda hortum çıktı

Hatay'da Amik Ovası'nda hortum çıktı Hatay'da Amik Ovası'nın ortasında çıkan dev hortum, buğday tarlalarında etkili oldu.

Hatay'da Amik Ovası'nda hortum çıktı HATAY - Hatay'da Amik Ovası'nın ortasında çıkan dev hortum, buğday tarlalarında etkili oldu. Hatay'da tarımın en önemli arazilerine sahip Amik Ovası'nda hortum çıktı. Dün geceden bu yana bölgede etkili olan ancak yaşamı olumsuz etkileyecek şiddette olmayan rüzgarın hava sıcaklığını arttığı Amik Ovası'nın ortasında oluşturduğu hortum şaşkınlığa yol açtı. Buğday tarlaları üzerinde yüzlerce metre ilerleyen hortum ova yakınındaki köylere ulaşmadan etkisini yitirdi.

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