Hatay'da ana caddeler trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Hatay'da ana caddeler trafiğe kapatıldı

HATAY'da il genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalığın azaltılması amacıyla ana caddelerin trafiğe kapatıldığı bildirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli hemşehrilerim zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Yoksa daha zor şartlarda yaşamak durumunda kalacağız. Biz bunu polis zoru ile çözemeyiz. Herkesten anlayış bekliyoruz. Ana caddeleri trafiğe kapattık. Yoğunluğu önlemek istiyoruz. Herkes şikayetçi ama uyan yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan trafiğe kapanan caddelerde dezenfekte çalışmaları yapılacağı bildirildi.