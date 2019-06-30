Hatay'da anız ateşi ormana sıçradı
1 saat önce
Hatay'da anız ateşi ormana sıçradı Arsuz ilçesindeki yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldüHATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşi nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
'da anız ateşi ormana sıçradı Arsuz
ilçesindeki yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü
HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşi nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tülek Mahallesinde iki ayrı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale eden orman işletme müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yetkililer rüzgarlı ve sıcak havada bahçe temizliği için ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Datça'daki yangında sabotaj şüphesi! Cami imamı yardım çağrısı yaptı
Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul Hasdal'da orman yangını
Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın