Son Dakika Haberleri: Hatay'da anız ateşinden orman yangını çıktı
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Hatay'da anız ateşinden orman yangını çıktı

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşi nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü.

Hatay'da anız ateşinden orman yangını çıktı, System.String[]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşi nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tülek Mahallesi'nde iki ayrı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale eden orman işletme müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yetkililer rüzgarlı ve sıcak havada bahçe temizliği için ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
Arsuz, Hatay, 3. Sayfa
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