Hatay'da anız ateşinden orman yangını çıktı
1 saat önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşi nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
'ın Arsuz
ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşi nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tülek Mahallesi'nde iki ayrı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale eden orman işletme müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yetkililer rüzgarlı ve sıcak havada bahçe temizliği için ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. - HATAY
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