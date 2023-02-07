Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika
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Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

07.02.2023 15:27
Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Ürgen Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından, anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra çıkarıldı.

Hatay'ın Ürgen Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından, anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, Bitlis'ten bölgeye gelen jandarma ekipleri, Ürgen Paşa Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında anne ve iki kızına ulaştı.

Enkazdan kurtarıldıktan sonra yaralılar ambulanslara taşındığı esnada kızlardan birinin kalbi durdu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı kız tekrar hayata döndü.

Anne ve iki kızı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika

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