Hatay'da annenin engelli kızına "eziyet ettiği" iddia edildi - Son Dakika

Adana'da bir baba, Hatay'da yaşayan eski eşinin, bedensel ve zihinsel engelli kızını ellerini bağlayarak rehabilitasyon merkezine götürdüğü ve çocuklarına eziyet ettiği iddiasında bulundu.

Rüştü Yükselyilçin (53), AA muhabirine, 2008'de boşandıkları eşiyle biri engelli iki çocuk sahibi olduklarını söyledi.

Çocuklarının bakımını ortak velayetle üstlendiklerini anlatan Yükselyilçin, daha sonra eski eşinin Hatay'ın Dörtyol ilçesine taşındığını, kendisinin de Adana'da kaldığını belirtti.

Yükselyilçin, çocuklarını görmeye gittiğinde 22 yaşındaki engelli kızı Hatice'nin durumunun kötüleştiğini fark ettiğini ve durumdan şüphelendiğini dile getirdi.

Bir ziyaretinde, kızını elleri bağlı gördüğünü aktaran Yükselyilçin, "Kızımın hem ellerinin bağlı hem elinin yanık olduğunu gördüm. Hemen, Dörtyol Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Cumhuriyet Savcılığına kızımın bana verilmesi veya devlet korumasına alınması için başvurdum. Kabul edilmedi, takipsizlik verildi." dedi.

Yükselyilçin, refakat etmek için kızını zaman zaman eğitim aldığı rehabilitasyon merkezine götürdüğünü de anlatarak, şunları kaydetti:

"Hatice'yi bu sırada devam etmiş oluğu rehabilitasyon merkezine götürdüğümde, daha önce de buraya annesinin getirip getirmediğini kontrol amaçlı sordum. Müdür Bey, güvenlik kameralarına baktı. Kızımın eli bağlı görüntüsü çıktı. Devamında elinde eşarp sallanıyor görüntüsü çıktı. Bunlar demek ki çocuğun elini hep bağlamışlar. Ben kızımın haklarını koruyacağım. Tekrar şikayetçi olacağım. Ben sadece kızımın korunmasını istiyorum."

Öte yandan, engelli kızın elleri bağlı şekilde rehabilitasyon merkezine götürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.