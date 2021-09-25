Hatay'da Antakya Medeniyetler Korusu, PIKTES kapsamında konser verdi - Son Dakika

Hatay'da, Antakya Medeniyetler Korusu, Avrupa Birliği desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) "Yaz Tatili Etkinlikleri" kapsamında konser düzenledi.

Antakya Medeniyetler Korusu, Altınözü ilçesi Altınözü Milli İrade Parkı'ndaki konserinde Türkçe, Arapça ve Kürtçe başta olmak üzere birçok dilde şarkılar seslendirdi.

Koro, konserini "Bir başkadır benim memleketim" şarkısıyla bitirdi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi, Türk öğrenciler ve velilerinin birbirleri ile sosyal uyumlarının sağlanması için düzenlenen konsere, Türk ve Suriyeli çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Konsere Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve ilgilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.