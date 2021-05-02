Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi - Son Dakika

Hatay'da, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayini Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Hatay Valiliği'nin izniyle düzenlenen ayinde vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

Ayinde, İncil'den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı, ilahi okundu.

Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, AA muhabirine, Paskalya Bayramı'nın tüm dünya alemine barış, sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni etti.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Hurigil, şunları kaydetti:

"Zorlu dönemden geçtiğimiz bu günlerde koronavirüs illetinden kurtulmamız içinde Yüce Allah'a haykırışlarımızı sunuyoruz. Yaklaşık 10 gün sonra kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nın da tüm İslam alemine mübarek olmasını temenni ediyorum."