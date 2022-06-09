Hatay'da antrepo yangını - Son Dakika
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Hatay'da antrepo yangını

09.06.2022 08:02
Hatay'da antrepo yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı.

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - HATAY

Hatay'da antrepo yangını
Hatay'da antrepo yangını
Hatay'da antrepo yangını
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da antrepo yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da antrepo yangını - Son Dakika
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