HATAY'DA APARTMANA YILDIRIM DÜŞTÜ - Son Dakika

HATAY'DA APARTMANA YILDIRIM DÜŞTÜ

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, bir apartmana yıldırım düştü.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, bir apartmana yıldırım düştü. Olayda binanın damı ve alt kattaki dairenin balkonu hasar gördü. İlçede saat 04.00 sıralarında sağanak ve fırtına etkili oldu. Sivas Şehitleri Caddesi'nde 4 katlı eski ve kimsenin yaşamadığı apartmana yıldırım düştü. Olayda apartmanın damının bir kısmı ile altındaki dairenin balkonu hasar gördü. Beton parçaları yola düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tehlikeye karşı yolu kısmen trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de beton parçalarını temizleyerek güvenlik önlemi aldı. Apartmanda deprem riskli olması nedeniyle kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Son Dakika

Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş

Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor

Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu

Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi

Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı

Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor

Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket