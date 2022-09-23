HATAY'DA APARTMANIN ÇATI KATINDAKİ DAİREDE YANGIN - Son Dakika
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HATAY'DA APARTMANIN ÇATI KATINDAKİ DAİREDE YANGIN

23.09.2022 11:10

HATAY'da bir apartmanın çatı katındaki evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, diğer dairelerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

HATAY'da bir apartmanın çatı katındaki evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, diğer dairelerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Paniğe neden olan yangın, evde hasara yol açtı.

Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Paniğe yol açan yangının ardından evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Antakya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA APARTMANIN ÇATI KATINDAKİ DAİREDE YANGIN - Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'DA APARTMANIN ÇATI KATINDAKİ DAİREDE YANGIN - Son Dakika
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