Hatay'da apartmanın elektrik kablolarını çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Payas ilçesinde bir apartmanın elektrik kablolarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet ekipleri, Karacami Mahallesi'nde bir apartmanın elektrik kablolarını çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, 2 şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı.
Piyasa değeri 100 bin lira olan elektrik kabloları şüphelilerin birinin aracının bagajında bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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