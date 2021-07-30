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Hatay'da aracında gümrük kaçağı 340 bin makaron bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'da aracında gümrük kaçağı 340 bin makaron bulunan şüpheli gözaltına alındı

30.07.2021 09:18
Hatay'da aracında gümrük kaçağı 340 bin makaron bulunan şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta gümrük kaçağı 340 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta gümrük kaçağı 340 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesi Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 340 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Araç sürücüsü F.Ö.K. gözaltına alındı.

Hatay'da aracında gümrük kaçağı 340 bin makaron bulunan şüpheli gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da aracında gümrük kaçağı 340 bin makaron bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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