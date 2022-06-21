Ekipler, hırsızlık olayında kullanılan, plakasını tespit ettikleri aracı Ertuğrulgazi Caddesi'nde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 440 litre mazot ve yakıt çekme aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da araçlardan yakıt çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.