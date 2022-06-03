Hatay'da aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da aranan 4 kişi yakalandı

03.06.2022 14:41
Hatay'da aranan 4 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun ilçesinde firari şahısların gizlendiği tespit edilen S.E. adlı şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, kasten yaralama, öldürme, silahla tehdit ve uyuşturucu kullanma suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan F.B., B.Y. ile evde bulunan T.B. ve S.E. adlı 4 şahıs gözaltına alandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 15 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar adli makamlara sevk edildi. - HATAY

Hatay'da aranan 4 kişi yakalandı
Hatay'da aranan 4 kişi yakalandı

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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