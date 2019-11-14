Son Dakika Haberleri: Hatay'da aranan 4 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Hatay'da aranan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da aranan 4 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Hatay'da aranan 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden D.G, H.A, G.G. ve Y.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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