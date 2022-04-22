Hatay'da aranan hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Belen ilçesinde 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan 2 kişi, motosiklet çalarken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İssume ve Fatih mahallelerinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler tanınmamak için şapka takan S.G.T. ile Y.K. adlı 2 şahsı tespit etti.

Kimlikleri belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi motosikleti çalmak isterken suçüstü yakalandı.

Şahısların yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet mermi, 2 adet tornavida, 1 adet bıçak, 1 adet makas ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 2 hırsızlık şüphelisi mahkemece tutuklandı. - HATAY