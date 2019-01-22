Son Dakika Haberleri: Hatay'da Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'da Aranan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Hassa ilçesinde 3 farklı suçtan arama kararı bulunan kişi yakalandı.

Hatay'da Aranan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Hassa ilçesinde 3 farklı suçtan arama kararı bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Hassa İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Hassa- Gaziantep kara yolu üzerinde yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Ekipler, yaptığı kimlik sorgusunda Ş.S'nin suç örgütüne üye olmak, mala zarar vermek ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından arandığını tespit etti.

Gözatlına alınan Ş.S, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Gaziantep, Hassa, Güncel
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