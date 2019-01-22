Hatay'da Aranan Şahıs Yakalandı
1 saat önce
Hassa ilçesinde 3 farklı suçtan arama kararı bulunan kişi yakalandı.
Hassa
ilçesinde 3 farklı suçtan arama kararı bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Hassa İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Hassa- Gaziantep
kara yolu üzerinde yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Ekipler, yaptığı kimlik sorgusunda Ş.S'nin suç örgütüne üye olmak, mala zarar vermek ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından arandığını tespit etti.
Gözatlına alınan Ş.S, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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