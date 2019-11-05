Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:22 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden K.İ, Y.Ö. ve M.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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