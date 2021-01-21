Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 2 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan arananlara yönelik 10 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.
Operasyonda, hırsızlık şüphelisi 2 zanlı gözaltına alındı.
Polis, zanlıların ikametlerinde 4 tabanca, tüfek ile şase numarası kazınmış motosiklet, 50 kilogram kaçak tütün ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika