Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Polis, zanlıların ikametlerinde 4 tabanca, tüfek ile şase numarası kazınmış motosiklet, 50 kilogram kaçak tütün ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

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