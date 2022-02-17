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İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı

17.02.2022 16:30

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, 10 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı
İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı
İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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