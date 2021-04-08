Hatay'da asayiş uygulaması... 285 personel, 34 ekip ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Hatay'da asayiş uygulaması... 285 personel, 34 ekip ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı

HATAY - Hatay'da 285 personel, 34 ekip ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

Kamu düzeninin sağlanması, virüs salgının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü Sorumluluk Bölgesi Yavuz Selim Caddesi, Şehit Osman Durmaz Caddesi, Tabakhane Caddesi, 119. Cadde Haraparası Mahallesi ve bağlı ara sokaklarda sabit ve yaya olarak seyir halinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Antakya ve Defne İlçe Emniyet Müdürlüğü katılımıyla 285 personel, 34 ekip ile yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında 2788 vatandaşın genel bilgi toplama kaydı soruldu. 654 araç ile 145 motosiklet kontrol edildi.

Yapılan çalışmalarda bir şahıs üzerinden P114 ibare bulunan ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet dolu fişek, bir şahıs üzerinden ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 30 adet dolu fişek ele geçirildi. GBT sorgusu yapılan bir şahsın 5258 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan arandığı tespit edildi.