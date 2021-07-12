Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı - Son Dakika

Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Asi Nehri'nin yüzeyini kaplayan su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Asi Nehri'nin yüzeyini kaplayan su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu. Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde su yüzeyi sümbüllerle kaplandı. Nehrin Antakya ve Samandağ ilçelerindeki bölümlerinde oluşan su sümbüllerinin, belediye ekiplerince önümüzdeki günlerde temizleneceği bildirildi. Asi Nehri üzerinde son yıllarda dönemsel olarak görülen ve hızlıca artabilen su sümbülleri, bilim insanlarınca istilacı bir tür olarak nitelendiriliyor. Su sümbüllerinin nehrin bazı bölgelerini kaplaması sonucu su yüzeyi yeşile büründü.

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