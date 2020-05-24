Hatay'da aşırı yağışlar su taşkınlarına neden oldu - Son Dakika

HATAY Samandağ ilçesi Çevlik Tatil Sitesi'nde dün gece yaşanan aşırı yağışlardan dolayı vatandaşların evlerini su bastı. Taşkınlar sonucu maddi hasar meydana geldi.İlçeye bağlı tatil beldesi Çevlik'te etkili olan fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Sel baskınlarına yol açan şiddetli yağmur, Çevlik sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Belde sakinleri dağdan gelen sel suları ile zor anlar yaşadı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evlerini su basan vatandaşların yardımına koşarak tahliye çalışması yaptı. Mustafa Erol isimli bir vatandaşın 1 koyunu ve güvercinleri sel sularına kapılarak kayboldu.