Son Dakika Haberleri: Hatay'da askeri araç devrildi: 19 hafif yaralı
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Hatay'da askeri araç devrildi: 19 hafif yaralı

47 dakika önce

HATAY'da askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker hafif yaralandı.

Hatay'da askeri araç devrildi: 19 hafif yaralı, System.String[]
HATAY'da askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker hafif yaralandı.
Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde, Suriye sınırında görevli askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker yaralandı. Askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
Suriye, Altınözü, Hatay, Güncel
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