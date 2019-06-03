Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı
51 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 19 asker hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:36 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi sınır bölgesi içerisinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan 19 asker olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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