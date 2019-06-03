Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi sınır bölgesi içerisinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan 19 asker olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.