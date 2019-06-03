Son Dakika Haberleri: Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı
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Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı

51 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 19 asker hafif yaralandı.

Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı, System.String[]

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi sınır bölgesi içerisinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan 19 asker olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:36 Kaynak: AA
Altınözü, Hatay, Güncel
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